Беларусь — участник Венской конвенции о дорожном движении. Поэтому водители Республики, получившие национальное водительское удостоверение, так же используют его в странах – участницах, не получают международные права. Так же, профессиональные водители могут трудоустроиться с белорусскими правами, не утруждая себя заменой водительских прав на российские, согласно Решению №29 Совмина Союзного государства от 16.06.2017г.

Оформленные белорусские права отвечают международным требованиям, персональная информация дублируется на русском языке. Внешне права, выданные в Республике Беларусь, похожи на водительское удостоверение РФ. Сотрудники ГИБДД, принимая к проверке права союзного государства, не требуют предъявить паспорт, показать данные о регистрации.

Оформить водительские права Республики Беларусь

Водители, получившие права в Республике Беларусь, имеют право управлять транспортными средствами на территории РФ, согласно открытым категориям, вести предпринимательскую и профессиональную деятельность, не меняя национальные права на российские. Белорусские права действительны до истечения срока действия, который указан в удостоверении. Когда срок действия водительского удостоверения, выданного в Беларуси, истек, водитель может обратиться в ГИБДД и получить права российского образца. Однако водителю стоит учесть, что придется пройти водительские курсы, сдать два этапа экзамена (теория и практика), пройти медицинскую комиссию на общих основаниях. Профессиональные водители не готовы прибегнуть к таким мерам, выбирают альтернативный вариант — купить белорусские права.

Покупка водительского удостоверения для граждан РБ — приемлемый способ не тратить время на обучение и прохождение экзамена. Водитель, который провел за рулем, как минимум, 10 лет, не видит себя курсантом водительских курсов с целью продлить действие уже полученного удостоверения. Оформить белорусские права с помощью нашей компании — получить удостоверение в течение недели с учетом доставки, без посещения учебного заведения, поликлиники и очередей на оплату госпошлины.

Купить белорусские водительские права

Как только принято решение о покупке водительского удостоверения РБ, заполните заявку на сайте, внесите информацию о водителе, приложите фото водителя и копию паспорта. Менеджер получит запрос, обработает информацию и свяжется для уточнения персональных данных, адреса доставки, категорий, которые хочет открыть будущий владелец прав. Водителю не приходится искать учебные курсы, отказываться от работы, волноваться о прохождении экзамена. Сдать теорию ПДД с первого раза могут не все водители с безаварийным стажем — сказывается стресс, недосып. Купить белорусские права, проработав в России — решение, которое принимают водители, которые уверенно чувствуют себя за рулем, знают ПДД и легко ориентируются в дорожной ситуации.

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Оформление белорусских прав для водителей

Покупка водительских прав Республики Беларусь интересна не только водителям, приехавшим в РФ на ПМЖ или заработки. Заказать такое водительское удостоверение могут водители, которых лишили права управления транспортными средствами решением суда. В этом случае используется простота получения прав, схожесть оформления, дублирование информации на русском языке. Самая главная особенность — права, выданные водителю в союзном государстве, российские сотрудники ГИБДД не смогут проверить по действующей базе, а к иностранной базе доступ не открыт. Оформление белорусских прав на управление ТС на время действия постановления — оптимальное решение для сохранения работы, привычного образа жизни, мобильности.

Для получения белорусских водительских прав заполните заявку, внесите сведения о водителе и дождитесь звонка сотрудника, который будет заниматься решением вашего вопроса. Оформление прав в РБ по количеству этапов не отличается от получения водительского удостоверения в России:

Прохождение обучающего курса в аккредитованном учебном заведении;

Прохождение теста на знание теории ПДД, демонстрация практических навыков вождения;

Получение заключение врачебной комиссии об отсутствия ограничений к управлению транспортным средством.

Заказывая нашу услугу на оформление прав Республики Беларусь, водитель получает не только удостоверение на вождение выбранных категорий, но и комплект сопроводительных документов: сертификат о прохождении обучения, экзаменационную карточку, заключение медицинской комиссии. Заказ выполняется в течение пяти дней со дня внесения авансового платежа, и срок доставки, в зависимости от удаленности места получения заказа.

Оплачивая покупку белорусских прав, вы через неделю сможете сесть за руль авто, не бояться проверок документов на дороге: российские постовые не проверяют иностранные базы выданных водительских прав. Для водителей, лишенных прав по решению суда такой способ остаться за рулем — прекрасная альтернатива по приемлемой стоимости в короткий срок.