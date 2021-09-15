Экзамен ПДД

Экзамен правил дорожного движения проводится в ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы за компьютером с заранее подготовленным на нем билетом, включающим в себя 20 вопросов. Экзаменационные вопросы разной направленности и могут включать в себя как знания управлением авто, так и правильным наложением жгутов при ДТП. Всего существует 40 билетов, по 20 вопросов в каждом на которые необходимо знать ответы для прохождения экзамена.

При этом экзамен можно пройти не допусти более двух ошибок. Обычно в класс сдачи экзамена ПДД допускают не более 10 человек, за которыми ведет наблюдение инспектор и камеры, в последнее время установленные практически во всех классах, так что списать или подсмотреть возможности практически нет.

Купить ПДД

Покупка экзамена ПДД или листа ПДД необходима в первую очередь для людей имеющих лишение водительского удостоверения, так с 2014 года вышло постановление, в котором указано что при лишении прав на любой срок и при любом административном правонарушении обязательно придется сдавать ПДД. Купить ПДД для многих единственный выход, в связи с частым изменением и совершенствованием правил, знаков, развязок и предполагаемых ситуаций в которой может оказаться водитель. Для людей в регионах, живущих вдали от мегаполисов ничего не изменилось и дороги остались такие же, как и 30 лет назад, таким ничего не остается как обратиться за покупкой экзаменационного листа ПДД.

Обратим внимание что, лист сдачи ПДД, это внутренний документ ГИБДД и на нем ставится отметка о варианте билета, и допущенных ошибках в нем. Такой лист может быть выдан любым подразделением по основанию проживания гражданина, а значит необязательно сдавать экзамен именно там, куда было сдано ваше удостоверение.

В основных моментах мы постарались описать ситуации с ПДД, для решения конкретно вашей проблемы обращайтесь по телефону или оставляйте заявку на обратный звонок.