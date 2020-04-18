Купить права лишенному

Остаться без прав — для водителя серьезное испытание. Оказаться в такой ситуации может не только злостный нарушитель, но и водитель с безаварийным стажем. Вынести решение о лишении прав уполномочен только суд РФ, решение суда оспаривают. После того как решение вынесено окончательно, оглашен срок действия постановления, у владельца авто выбор не велик: выучить расписание общественного транспорта и пользоваться услугами такси, или купить водительские права. Сложнее приходится тем, для кого вождение ТС профессия. Если водителя лишили прав, не стоит отчаиваться, предлагаем выход: купить новые водительские права — изготавливается удостоверение с фотографией предъявителя и персональными данными третьего лица, имеющего официальные действующие права.

Решение такой ситуации — деликатная тема. Выбрать компанию, которая качественно окажет услугу, не задаст лишних вопросов и после лишения изготовит новые права после лишения — непросто. Находясь в подавленном состоянии, есть опасение связаться с аферистами: и без того неприятная ситуация осложнится тратой времени и денег. Мы понимаем, насколько важно доверие водителя, лишенного прав в решении вопроса о покупке нового водительского удостоверения. Сотрудники, которые обрабатывают поступающие запросы, имеют опыт в решении сложных ситуаций, готовы помочь и не усложнять положение лишними вопросами. Купить новые водительские права после лишения легко: заполните заявку, менеджер созвонится с вами, чтобы уточнить детали. Мы не вникаем в подробности дела, ставшего причиной лишения прав, просто выполняем свою работу чтобы вы смогли не менять привычный образ жизни, не потерять источник дохода, снова оказаться за рулем. После того как лишили прав, купить новые — оптимальное решение в сложившейся ситуации. Изготовление новой водительской карточки не займет много времени, а стоимость услуги не станет причиной отказа.

Как получить новые права после лишения

Мы заботимся о репутации компании, а полученный результат порадует водителя и поможет преодолеть непростой период. Отзывы клиентов, которые воспользовались услугой и получили новые права после лишения по решению суда, говорят о том, что нет неразрешимых ситуаций, мы поможем найти оптимальное решение каждому клиенту. Оставьте заявку на сайте и получите консультацию сотрудника, который работает с проблемными вопросами.

В работе над заявками по оформлению прав на время лишения мы используем проверенные и действующие схемы. Оформите заказ на получение водительского удостоверения, и через два - три дня вернетесь к управлению транспортного средства, а, значит и к привычной жизни, работе. Выберите приемлемый для себя способ, и закажите точную копию ВУ, если не планируете выезжать на дороги, или зеркальные права, для беспрепятственного передвижения по оживленным дорогам. Лишили прав? Купите новые, и продолжайте жить, как прежде.

Чего стоит остерегаться при оформлении прав после лишения

Распознать аферистов, пытающихся заработать на водителях, которых лишили прав по решению суда легко, после недолгого общения. Откажитесь от услуги, если для решения вопроса о получении прав после лишения организации предлагают:

Указать в бланке водительского удостоверения другой регион. Единая база ГИБДД используется по РФ. Изменение региона на правах водителя, лишенного прав, при проверке на дороге добавит новых проблем к уже имеющимся.

«Удалим из базы информацию о лишении». Из базы информация не удаляется, ни за давностью срока, ни по желанию сотрудника сторонней фирмы.

Сделать опечатку в персональных данных. При проверке водительских прав, сотрудник ГИБДД видит в системе и паспортные данные предъявителя. И этот вариант не решит проблему водителя лишили прав.

Если остались вопросы и опасения, не оформляйте заказ, закажите обратный звонок. Менеджер проконсультирует по всем вопросам, которые возникают у автомобилистов, когда их лишают водительского удостоверения.

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Получение прав на управление авто

Для того, чтобы вернуться за руль личного или служебного автомобиля, заполните заявку на сайте. Менеджер обработает полученную информацию и созвонится, чтобы уточнить адрес доставки, способы оплаты, информацию о водителе. Мы не просим оплачивать заказ полностью. После утверждения заказа, водитель вносит предоплату, и мы запускаем процесс изготовления прав после лишения. Сотрудник подберет кандидатуру донора, который максимально подходит под параметры заказчика, и отправит на согласование. Если донор согласован, изготавливаем водительское удостоверение на бланке Госзнака, с использованием утвержденных элементов защиты. По готовности ВУ клиент получает фото и видео отчет, по которым может оценить соответствие водительских прав заявленным требованиям. Как только оформление прав лишенного водителя завершено и согласовано, заказчик перечисляет оставшуюся сумму и ждет доставку удостоверения по указанному адресу.