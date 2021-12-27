Что делать, если лишили прав за пьяное вождение

Потерять права может любой водитель, для этого не надо быть злостным нарушителем ПДД. Причин остановить транспортное средство и проверить документы у водителя — предостаточно. Если владелец авто совершает на проезжей части определенные действия, привлекающие внимание, инспектор на ближайшем посту остановит его для проверки водительского удостоверения.

Лишиться права на вождение автомобиля можно по следующим причинам:

Скрылся с места ДТП;

На машину установлены спецсигналы;

Вождение ТС без прав;

Причинение вреда здоровью людей;

Езда по встречной полосе;

Проезд на красный свет;

Превышение скорости;

Езда против движения по дороге с односторонним движением;

Езда без номеров;

Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю стоит помнить, что инспектор, который остановил и составил протокол, не лишает права управления авто. Вынести решение об отстранении от вождения может только судья в ходе заседания, где будут рассмотрены протокол и показания обеих сторон.

Вождение в нетрезвом виде несет опасность не только водителю, севшему за руль, но и окружающим. Нетрезвый водитель привлекает внимание патрульных, отвлекает других участников движения. Согласно действующему законодательству, управлять транспортным средством недопустимо, если уровень алкоголя больше приемлемых значений:

Свыше 0,3г/1л крови;

Свыше 0,16 мг/1л выдыхаемого воздуха.

Не стоит опираться на среднестатистические нормы и верить, что 0,3 л пива, которые выпил водитель за час до того, как решил съездить в ближайший супермаркет — безопасное количество алкоголя, которое не повлияет на скорость реакции и не обнаружится при обследовании. Статистические данные приводятся с расчетом на мужчину средних лет, с нормальным метаболизмом и весом 75 кг. В случае отклонения одного из параметров статистика не работает — иногда даже употребление кефира или микстуры от кашля воспринимается как превышение допустимой нормы алкоголя в крови водителя.

Что делать, когда остановили на посту

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — серьезное правонарушение, при обнаружении автовладельцу запрещают продолжать дальнейшее движение. Водителю, которого остановили для проверки на уровень алкоголя в крови будут предлагать пройти освидетельствование. Причинами станут:

Запах алкоголя;

Несвязная речь;

Отсутствие координации;

Неадекватное поведение;

Дрожание рук;

Изменение цвета кожных покровов.

Согласно действующему законодательству, даже один из перечисленных симптомов может стать причиной задержания и отстранения от вождения. При проверке водительского удостоверения инспектор оформляет протокол, в котором указывает основания для отстранения от вождения. Подписать протокол приглашаются понятые, подписывается водителем и инспектором, оформившим протокол. После этого, водителю предлагают пройти экспертизу при помощи алкотестера. Экспертиза первичная, проходит в два этапа с перерывом в 20 минут.

Отказ пройти экспертизу предполагает дальнейшее освидетельствование в медучреждении. Так же, в медучреждении экспертиза проводится, если водитель не согласен с результатом проверки, сотрудник ГИБДД сомневается в чистоте полученного результата.

Лишили прав за вождение в пьяном виде

Решение суда об изъятии водительского удостоверения, срок лишения разрешено обжаловать. Для этого водителю потребуется подготовить документы, подтверждающие невиновность:

Копия протокола об административном нарушении.

Свидетельства невиновности — запись разговора с инспектором на диктофон, показания видеорегистратора, свидетелей, фотографии, данные с камер видеонаблюдения.

Правильно составленное заявление.

Для решения вопроса привлекают юристов, специализирующихся на подобных делах. Юристы ищут решения проблемы, однако обстоятельства не всегда способствуют успешному разрешению судебного процесса. Практика показывает, водители лишаются прав на срок, установленный судом в зависимости от обстоятельств, ставших причиной разбирательства.

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Как сохранить права, если попался пьяным

В случае с вождением в пьяном виде, обстоятельства складываются против водителя: свидетели, видеозаписи, аудиозапись разговора с инспектором так или иначе будут свидетельствовать против автовладельца. Найм адвоката, судебные тяжбы окажутся пустой тратой денег, а результат не оправдает ожидания: лишение прав на определенный срок. Не стоит отчаиваться и искать юристов, выход из щекотливой ситуации есть — оставьте заявку на сайте, менеджер свяжется с вами и предложит способы решения именно вашей ситуации по приемлемой стоимости в короткий срок. Одна заявка способна решить проблему, сохранить привычный ритм жизни водителя, работу.